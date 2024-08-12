Глава Солнечногорска Константин Михальков навестил участника СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Глава Солнечногорска Константин Михальков побывал в гостях у участника специальной военной операции. В прошлом году Андрей Владимирович был серьезно ранен и получил третью группу инвалидности.

Константин Михальков поинтересовался состоянием здоровья участника СВО, услышал личные истории с передовой и узнал о планах на жизнь. Сейчас бывший военнослужащий ищет работу.

«С трудоустройством мы поможем, подберем вакансии, которые будут соответствовать пожеланиям Андрея Владимировича. Также поручил организовать путевку в Центр восстановительной терапии имени Лиходея, где участники специальной военной операции проходят реабилитацию вместе с семьей», — рассказал Михальков.

Руководитель муниципалитета отметил, что Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии также готов оказать помощь в восстановлении. Учреждение находится в деревне Лыткино и объединяет в себе самые современные технологии для лечения пациентов.

В конце встречи ветеран выразил желание участвовать в общественной жизни и развитии округа, делиться полученным опытом с молодежью.

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