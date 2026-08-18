Глава школы № 9 в Лобне стала победителем всероссийского форума директоров школ

Директор средней общеобразовательной школы № 9 Лобни Ирина Кырма стала победителем форума «Клуб директоров», который прошел в Москве. В конкурсном отборе приняли участие более 50 тысяч педагогов со всей страны, а до очного этапа дошли 700 классных руководителей и 300 директоров школ.

Ирина Кырма возглавляет школу № 9 с 2022 года. За это время учреждение стабильно входит в «зеленую зону» рейтинга школ Московской области.

В 2026 году школа № 9 стала победителем в номинации «Лучшая образовательная организация» Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны». Кроме того, учреждение стало школой-наставником по организации и проведению стажировок для участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья».

Педагоги школы ежегодно становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов, а выпускники поступают в ведущие вузы страны.

«Для меня это не просто награда, а признание работы всего нашего коллектива. Каждый день мы вкладываем душу в то, чтобы наши ученики получали качественное образование и росли достойными людьми. Спасибо за высокую оценку этой работы», — прокомментировала Ирина Кырма.

Школа № 9 открылась в Лобне 1 сентября 2007 года. С 1 сентября 2022 года она работает как образовательный комплекс, в состав которого входят дошкольные отделения «Чайка» и «Ручеек». Учреждение расположено по адресу: проезд Шадунца, дом 1.