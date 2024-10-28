Глава Шатуры вручил еще одному врачу сертификат на земельный участок

Анестезиолог трудится в городской больнице уже более 35 лет. Участок ему предоставили на шестилетний срок. Если на этой земле будет построен дом, то территорию можно будет бесплатно оформить в собственность.

В городском округе с 2021 года земельные участки получили 20 врачей, трое из них уже построили дома. В ближайшее время такие же сертификаты получат еще 10 медиков.

Программу «Земля врачам» реализуют в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. По ней медики могут получить собственные участки для строительства дома или ведения хозяйства. С января их предоставили 184 узким специалистам.

Землю будут выделять медикам до 2026 года. Для участия в программе они должны соответствовать ряду условий.

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