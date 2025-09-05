Глава Шатуры проверил строительство дома на Спортивной улице

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий побывал на стройплощадке и проверил ход работ. Ежедневно на объекте трудится около 65 рабочих.

Согласно проекту, дом будет состоять из двух корпуса общей площадью около 9,5 тысячи квадратных метров. Жители Шатуры, чьи дома признаны аварийными, смогут переехать в новые комфортные квартиры.

Депутат Государственной думы Геннадий Панин подчеркнул важность реализации программы ликвидации ветхих жилых зданий, напомнив, что инициатива является частью Народной программы партии «Единая Россия».

Напомним, расселение аварийного жилья остается одной из наиболее важных программ Московской области. Губернатор Андрей Воробьев ранее сообщил, что на Подмосковье возложили серьезные обязательства: каждая семья должна получить новое и комфортное жилье. В 2025 году планируют переселить более 10 тысяч человек, в том числе с использованием жилищных сертификатов.