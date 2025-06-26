Глава Шатуры провел встречу с жителями в местной библиотеке

Встреча в формате выездной администрации прошла в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Главными темами стали ремонты в многоквартирных домах и обновление тепловых сетей.

С жителями пообщались глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и его заместители. Одним из вопросов стал ремонт фасада в доме № 53 на проспекте Ильича.

Работы здесь уже стартовали. Специалисты утепляют стены наружным штукатурным слоем.

Кроме того, в домах Шатуры обновляют внутридомовые инженерные системы, меняют балконные плиты и ремонтируют фасады. Реконструируют входные группы, подвалы, кровли и опалубки.

Меняют тепловые сети. В этом году общая протяженность составит 5710 метров. Также построят котельную в микрорайоне Керва.

Еще одной темой встречи стал ремонт дорог. Так, покрытие ремонтируют на проспекте Борзова, Интернациональной, Исповедников шатурских, Строителей и других.

Заместитель главы Шатуры Наталья Федорова рассказала, что в округе ремонтируют пирс на гребной базе пляжа. Здесь установят раздевалки с душем и туалетами.