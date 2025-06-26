Глава Шатуры провел встречу с жителями в местной библиотеке
Встреча в формате выездной администрации прошла в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Главными темами стали ремонты в многоквартирных домах и обновление тепловых сетей.
С жителями пообщались глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и его заместители. Одним из вопросов стал ремонт фасада в доме № 53 на проспекте Ильича.
Работы здесь уже стартовали. Специалисты утепляют стены наружным штукатурным слоем.
Кроме того, в домах Шатуры обновляют внутридомовые инженерные системы, меняют балконные плиты и ремонтируют фасады. Реконструируют входные группы, подвалы, кровли и опалубки.
Меняют тепловые сети. В этом году общая протяженность составит 5710 метров. Также построят котельную в микрорайоне Керва.
Еще одной темой встречи стал ремонт дорог. Так, покрытие ремонтируют на проспекте Борзова, Интернациональной, Исповедников шатурских, Строителей и других.
Заместитель главы Шатуры Наталья Федорова рассказала, что в округе ремонтируют пирс на гребной базе пляжа. Здесь установят раздевалки с душем и туалетами.