Глава Шатуры подарил велосипед школьнику за помощь в уборке снега

Ученик шатурского лицея Дмитрий Хамидулин помогал очищать дворы от снега после рекордных январских снегопадов. Его трудолюбие и инициативу оценил глава муниципального округа Николай Прилуцкий.

Жители округа активно присоединились к уборке снега после циклона «Френсис» 8 и 9 января. Дмитрий, не оставаясь в стороне, вместе с родителями помогал устранять последствия снегопада.

За проявленную инициативу и неравнодушие школьник был отмечен благодарственным письмом. 23 января во время уроков в лицее Николай Прилуцкий лично вручил Дмитрию новый скоростной велосипед, о котором мальчик давно мечтал.

«Дима как настоящий патриот нашего округа вышел из дома и помог нам очистить от снега двор. Работал целый день до самого вечера!» — подчеркнул глава округа.

Дмитрий также выразил желание стать волонтером и помогать тем, кто в этом нуждается. О волонтерском движении ему и его одноклассникам ранее рассказывал директор местного Комплексного молодежного центра Александр Гуреев.

Доставить подарок до квартиры школьника помогли шатурские волонтеры.