Глава Шатуры Николай Прилуцкий встретился с участником СВО

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий встретился с участником специальной военной операции Александром. Он приехал в отпуск к семье, а после снова отправится в зону боевых действий.

Александр из Шатуры отправился служить по контракту в апреле 2023 года. Он вывозит с боевой линии раненых и подбитую технику. Участник СВО служит на Купянском направлении, а недавно его перебросили в Курск. Он рассказывает, что и там, и там со стороны противника почти не слышно украинской речи — только наемники.

Александр не раз спасал боевых товарищей и восстанавливал технику. Он отправится в зону СВО в конце сентября после отпуска.

Глава округа поблагодарил шатурянина за службу.

«Проводим не с пустыми руками — через центр помощи участникам СВО передадим детектор дронов», — прокомментировал глава округа Николай Прилуцкий.

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