Глава Шатуры Николай Прилуцкий проверил капитальный ремонт школы № 2

Школу № 2, где продолжается капитальный ремонт, вместе с главой муниципального округа Шатура Николаем Прилуцким осмотрели депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов, депутат Государственной думы Геннадий Панин и родители учащихся. После обновления в учреждении образования откроют мини-спортивное ядро с игровыми площадками.

В здании школы № 2 в Шатуре выполнили дренажные работы. Там наполовину обновили крышу. Внутри учебного заведения уже восстановили часть перегородок между кабинетами. Сейчас рабочие штукатурят стены в классах и коридорах.

«Ремонт идет интенсивно. Это отметили и депутаты, и родители учеников», — рассказал Николай Прилуцкий.

На территории учреждения образования построят мини-спортивное ядро с волейбольной и баскетбольной площадками.

По словам Геннадия Панина, школа № 2 стала одной из 119 школ в Московской области, которые вошли в Народную программу «Единой России» по кардинальному обновлению.