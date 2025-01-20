Глава Шатуры Николай Прилуцкий проверил качество освещения во дворах

В октябре глава муниципального округа Николай Прилуцкий обратил внимание на плохое освещение во дворах в Шатуре и Рошале. Он снова побывал в тех же местах, чтобы оценить произошедшие изменения. Глава Шатуры также дал несколько поручений по ремонту дорог и благоустройству территорий.

По словам Николая Прилуцкого, в Шатуре на улицах Жарова, Энергетиков и проспекте Ильича, а также в Рошале на улице Свердлова стало заметно светлее.

«Работу не завершили, еще много предстоит сделать, поэтому темпы не сбавляем», — добавил он.

Руководитель муниципалитета также отметил, что вблизи дома № 16 на улице Энергетиков необходимо заасфальтировать выходы с парковки в центре двора, а у дома № 20 — обустроить подход к контейнерной площадке. Помимо этого, у дома № 10 на улице Жарова нужно осветить проезд к улице Энергетиков, а за домами 43-49 на проспекте Ильича устранить ямы на дорогах.

«Все эти недочеты исправим в ближайшее время. Те работы, которые невозможно провести зимой, сделаем, когда позволят погодные условия», — сказал заместитель главы по вопросам благоустройства и ремонта дорог в Шатуре Александр Титов.