Глава Шатуры Николай Прилуцкий провел встречу со старостой деревни Бордуки

На личный прием к главе муниципалитета пришла староста деревни Бордуки Надежда Ивановна Евстигнеева. Она рассказала про здание библиотеки, которое пострадало от пожара, и высказала желание установить еще одну карусель на детской площадке.

Надежда Ивановна Евстигнеева заранее записалась на прием к Николаю Прилуцкому и подготовила список вопросов от имени жителей. Она рассказала, что в деревне Бордуки здание сгоревшей библиотеки стало небезопасным местом.

«До конца месяца решим, будем ли сносить здание сгоревшей библиотеки или попробуем восстановить», — прокомментировал ситуацию Николай Прилуцкий.

Молодые родители попросили властей установить на детской площадке еще одну карусель и спортивные снаряды. В деревне живут семьи с детьми, есть и те, кто приезжает на дачи, поэтому такое оборудование необходимо.

«Летом приведем в порядок пожарный пруд в начале деревни», — подытожил встречу глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.