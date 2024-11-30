Глава Шатуры навестил приемных детей в семье Шайхутдиновых

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин навестил шесть приемных детей, которые воспитываются в семье Шайхутдиновых-Акутиных. Родители получили статус «ресурсных» — ребенка забирают под опеку на время, пока кровные родственники справляются с жизненными трудностями.

Дочери семьи Шайхутдиновых-Акутиных испекли пирог к приходу главы округа. Эльвира и Денис воспитывают шесть приемных и четыре кровных ребенка.

Все началось с того, что 17 лет назад Эльвира увидела в родительном доме отказников, а в тот же вечер по телевизору — сюжет про приемные семьи. С тех пор она решила, что сможет помочь малышам без опеки обрести семью. Так у Эльвиры и Дениса появились еще двое сыновей.

«Потом оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили и дожили до ресурсного родительства», — сказала приемная мама Эльвира Шайхутдинова.