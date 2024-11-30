Глава Шатуры навестил приемных детей в семье Шайхутдиновых

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин навестил шесть приемных детей, которые воспитываются в семье Шайхутдиновых-Акутиных. Родители получили статус «ресурсных» — ребенка забирают под опеку на время, пока кровные родственники справляются с жизненными трудностями.
Дочери семьи Шайхутдиновых-Акутиных испекли пирог к приходу главы округа. Эльвира и Денис воспитывают шесть приемных и четыре кровных ребенка.
Все началось с того, что 17 лет назад Эльвира увидела в родительном доме отказников, а в тот же вечер по телевизору — сюжет про приемные семьи. С тех пор она решила, что сможет помочь малышам без опеки обрести семью. Так у Эльвиры и Дениса появились еще двое сыновей.
«Потом оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили и дожили до ресурсного родительства», — сказала приемная мама Эльвира Шайхутдинова.
Ресурсная семья — профессиональное родительство на время, пока кровные родители ребенка справляются с проблемами. Опека оформляется на срок не более шести месяцев. Понятие появилось в Московской области год назад.
Сейчас в семье Дениса и Эльвира находится 11-месячная девочка. За два года они помогли девяти детям.