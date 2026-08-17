Глава Серпухова встретился с выпускниками-медалистами

Выпускники рассказали Алексею Шимко о результатах поступления в ведущие вузы страны. В этом году 173 школьника получили медали, а число стобалльников выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом и достигло 18 человек.

Впервые в истории округа появились два мультибалльника и два педагога-рекордсмена, подготовивших выпускников с максимальными результатами: четыре стобалльника по профильной математике и два — по биологии.

Качественная подготовка в школах позволила выпускникам успешно пройти вступительные испытания и занять бюджетные места в ведущих вузах страны. Среди них — МГУ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Высшая школа экономики, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский государственный институт культуры, МИРЭА — Российский технологический университет и Тимирязевская академия.

В приоритете у многих выпускников — естественные науки и смежные направления, связанные с развитием современных технологий.

Школьники отмечают, что сегодня система образования все больше ориентируется на индивидуальный подход к каждому ученику. Такой подход помогает раскрывать способности ребят и увеличивать число выпускников, которые достигают высоких и максимальных результатов на экзаменах.