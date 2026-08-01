Глава Серпухова встретился с педагогами и учениками гимназии в Протвине

Глава Серпухова Алексей Шимко 31 июля встретился с педагогами и учениками второго корпуса Гимназии Протвино. Главная тема — переезд в корпус № 3 с первого сентября.

Шимко осмотрел помещения, где ребятам предстоит учиться. Сейчас идет косметический ремонт, уже обновили 14 кабинетов. Школа построена в 1994 году. Ранее здесь занимались 714 человек, после перехода будет около 950 при проектной мощности в 1100 мест. Это значит, что у каждого ребенка будет свое пространство.

Школа держит высокую планку: в прошлом году она вошла в топ-100 лучших школ Подмосковья. В этом году 24 медалиста — лучший результат среди учреждений образования округа.

Родители подняли тему транспортной доступности. Шимко прошел маршрут от корпуса № 2 до ближайшей школы — корпуса № 2 Лицея Протвино — это менее 500 метров. Детям будет удобно, дорога займет всего несколько минут.

Старое здание переходит Детской школе искусств. Функционал остается прежним: это территория развития детей. На встрече присутствовал директор филиала «Протвино» университета «Дубна» Александр Евсиков. Часть помещений корпуса № 2 также займет филиал университета — это позволит обеспечить полноценный учебный процесс.