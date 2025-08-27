Глава Серпухова вручил первоклассникам школьные принадлежности

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и начальник управления социального развития Ирина Ермакова вручили подарки первоклассникам. В рюкзаке — все необходимое для успешного старта в школьной жизни.

Глава встретился с семьей Меркуловых, где сразу два ребенка пойдут в первый класс в Эффективную школу. Младшую сестру поздравили с трехлетием и вручили ей символ Серпухова — игрушечного павлина.

В семье Игнатовых к школе готовятся две сестры — Валерия и Виктория. Они пойдут в учреждение № 17, которое капитально отремонтировали в этом году по президентской программе.

В семье Бобарик в первый класс отправляется дочь Есения. Ее две старшие сестры будут помогать ей с уроками.

Ребятам также вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева.