Глава Серпухова Сергей Никитенко проверил благоустройство парка в Пущине
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко выехал с инспекцией в парк Победы в Пущине. Готовность объекта превысила 90%.
Подрядчик готовит основание под посев газона. На озеленение территории делают особый акцент — специалисты высадят множество цветников и деревьев. Украсит парк стела, ее основание выполнили из черной плиты. В темное время объект будет подсвечен. На всей территории парка Победы установят камеры видеонаблюдения, чтобы объект был безопасен для жителей и гостей округа. В работе задействованы 25 рабочих. Они выполнили 90% от запланированного объема.
Глава Сергей Никитенко также посетил смотровую площадку. Она оформлена в единой концепции с парком. Здесь постелили плитку, установили скамейки, камеры видеонаблюдение и освещение.
Отметим, реконструкция проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».