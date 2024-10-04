Глава Серпухова Сергей Никитенко проверил благоустройство парка в Пущине

Подрядчик готовит основание под посев газона. На озеленение территории делают особый акцент — специалисты высадят множество цветников и деревьев. Украсит парк стела, ее основание выполнили из черной плиты. В темное время объект будет подсвечен. На всей территории парка Победы установят камеры видеонаблюдения, чтобы объект был безопасен для жителей и гостей округа. В работе задействованы 25 рабочих. Они выполнили 90% от запланированного объема.

Глава Сергей Никитенко также посетил смотровую площадку. Она оформлена в единой концепции с парком. Здесь постелили плитку, установили скамейки, камеры видеонаблюдение и освещение.

Отметим, реконструкция проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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