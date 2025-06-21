Глава Серпухова проверил водоснабжение дома № 155 на улице Ворошилова

Жители трех многоквартирных домов на улице Ворошилова в Серпухове пожаловались на сбои в подаче холодной воды, которые продолжаются уже две недели. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко оперативно отреагировал на сообщения в своем чате и приехал лично проверить ситуацию.

Глава Серпухова после выездной администрации поехал к дому № 155 на улице Ворошилова, чтобы побеседовать с жителями. К тому моменту ситуация стабилизировалась, но опасения у людей все еще остались.

«С Муниципальным унитарным предприятием „Водоканал — Сервис“ запланировали прокладку нового участка сетей водоснабжения, чтобы в будущем избегать подобных инцидентов», — сказал Алексей Шимко.

Он таже проверил благоустройство двора у дома № 151 на улице Ворошилова. Жители попросили установить там искусственную неровность для безопасности дорожного движения.