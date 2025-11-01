Глава Серпухова проверил состояние одного из домов

Руководитель муниципалитета Алексей Шимко во время традиционного рабочего объезда посетил дом № 26 по улице Серпуховской. Ранее там при осмотре общего имущества были зафиксированы серьезные замечания к состоянию многоквартирного дома.

Глава городского округа в августе встречался с жителями дома и управляющей компанией, которые не могли наладить конструктивный диалог между собой.

За прошедшее время в доме расчистили подвал, проведен технический осмотр электропроводки и сетей, демонтировали устаревшие линии слаботочных систем, ведется работа с провайдерами для приведения остальных в порядок.

Алексей Шимко сообщил, что сейчас под контролем администрации продолжается работа над комплексным планом по ремонту кровли, фасада и подъездов. «С жителями на постоянной связи через свои социальные сети», — добавил глава Серпухова.