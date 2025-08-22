Глава Серпухова проверил содержание коммунальной инфраструктуры в Пущине

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и муниципальный депутат Валерий Кузнецов посетили Пущино. Они встретились с жителями и проверили подготовку к осенне-зимнему периоду.

Алексей Шимко и Валерий Кузнецов осмотрели четыре многоквартирных дома. Они проверили состояние подвала, инженерных коммуникаций, целостность изоляции труб, работоспособность контрольно-измерительных приборов. Они также обратили внимание на состояние дверей и запорных устройств.

Жители озвучили свои вопросы. Глава округа поручил управляющей компании подготовить дорожную карту, чтобы до 15 сентября все 92 дома в Пущине привели в порядок.

Алексей Шимко также осмотрел новый детский городок у домов № 1-4, который построят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. На данный момент подрядчик устанавливает игровые элементы и малые архитектурные формы. Вскоре здесь также появится безопасное резиновое покрытие.