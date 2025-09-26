Глава Серпухова проверил содержание дворов на четырех улицах

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и муниципальный депутат Игорь Ермаков проверили благоустройство и содержание многоквартирных домов на улицах Весенняя, Российская, Джона Рида и Горького. Особое внимание уделили дворам и дорожной инфраструктуре.

На Весенней улице осмотрели территорию дома № 57. Были отмечены современные и безопасные детские площадки, созданные для комфортного отдыха горожан.

Проверяющие также оценили, как подрядчики отремонтировали кровли домов и насколько своевременно. Важным аспектом стало обеспечение безопасности и комфорта собственников.

Администрация округа продолжит работу по повышению качества жизни горожан и развитию городской среды.