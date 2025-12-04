Глава Серпухова проверил содержание дома № 19 на Оборонной улице

Жители дома обратились к главе городского округа с просьбой разобраться в беспокоящих их вопросах. Они касаются проблем с отоплением и водоснабжением.

Ранее свои жалобы они озвучили на встрече в формате выездной администрации по вопросам ЖКХ. Накануне глава муниципалитета Алексей Шимко, представители профильных служб, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и муниципальный депутат Надежда Еремина приехал к дому, чтобы решить вопросы оперативно.

Комиссия выявила две основные проблемы: недостаточная температура отопления по одному из стояков, а также нестабильная температура горячей воды. Причина кроется в слабой циркуляции теплоносителя в системе.

«Вопрос обеспечения нормативной температуры в предстоящий холодный период — приоритетный. Совместно с представителями ООО „Газпром теплоэнерго МО“ и управляющей компании проработаем меры по нормализации работы отопительной системы. Один из вариантов решения — установка дополнительного циркуляционного насоса повышенной мощности. Это позволит увеличить температуру теплоносителя и обеспечит стабильный нагрев горячей воды в течение всего дня. Держу вопрос на личном контроле», — сказал Алексей Шимко.