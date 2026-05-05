Глава Серпухова проверил результаты месячника благоустройства

Алексей Шимко 5 мая провел объезд ключевых объектов городского округа по итогам месячника благоустройства. В центре внимания — демонтаж и поддержание порядка.

В ближайшее время запланирована влажная уборка и мойка остекления железнодорожного моста на Привокзальной площади. Через две недели подрядная организация получит разрешение на работы.

У водонапорной башни после демонтажа нестационарных объектов остались конструктивные элементы — их необходимо убрать. В момент объезда происходил вывоз мусора с места ликвидированной трубы, остается демонтаж бетонного основания. Комбинату благоустройства поручено устранить ямы на проезжей части, образовавшиеся после работы техники.

У фонтана в зеленой зоне Пущино планируют восстановить насаждения до середины мая. На участках демонтированного катка продолжаются подготовка грунта и посев. Фонтан временно работает без подсветки — закупка оборудования в процессе. Комбинат благоустройства моет плитку пешеходной зоны. Парк Победы, благоустроенный в 2024 году, содержат в надлежащем состоянии. В сквере имени Кузнецова работы выполнили в прошлом году, выявленные недочеты устранят до конца мая.

Представители администрации получили обращение жителей дома № 33 в микрорайоне «Г» о затоплении подвала из-за грунтовых вод и протечки через фундамент. Управляющей компании поручено провести необходимые работы, включая установку поплавковой системы для автоматической откачки воды в канализацию.