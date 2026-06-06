Глава Серпухова проверил ремонт в детских садах

Глава городского округа Алексей Шимко проверил ход капитального ремонта в детских садах «Ласточка» и «Центр детства» 5 июня. На обоих объектах работы продолжаются по графику, строители уже выполнили значительную часть запланированных задач.

В детском саду «Ласточка» специалисты вышли на завершающий этап внутренней отделки. В здании уже смонтировали лестничные перила, продолжается подготовка к установке потолочных кассет. После окончания внутренних работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории. Здесь обновят дорожное покрытие, заменят бордюры, оборудуют новые игровые зоны с покрытием из резиновой крошки, а также установят беседки и малые архитектурные формы. Сейчас на объекте работают 18 человек.

«Работы на объектах идут в соответствии с графиком. Важно не только завершить ремонт вовремя, но и создать для детей комфортные и безопасные условия», — сказал глава округа.

В детском саду «Центр детства» строители завершили демонтаж внутренних перегородок и выполнили большой объем основных работ. В здании установили новые окна, двери, входные группы и эвакуационные лестницы. Уже готовы напольные покрытия, продолжается окраска фасада, настройка слаботочных систем, а также монтаж инженерных коммуникаций, включая отопление и санитарные узлы. Цветовое оформление помещений предварительно согласовали с руководством дошкольного учреждения. На площадке задействованы 42 рабочих.

После завершения капитального ремонта на территории «Центра детства» появятся 12 новых детских площадок. Их оборудуют с учетом действующих требований безопасности и противопожарных норм. По итогам обновления оба детских сада получат современные помещения и благоустроенные территории для воспитанников.