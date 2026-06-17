Глава Серпухова проверил ремонт школьного бассейна

В корпусе № 1 образовательного комплекса «Школа современного образования» в Серпухове подходит к завершению реконструкция бассейна. Работы находятся на финальной стадии и включают модернизацию инженерных систем и подготовку к запуску объекта.

На площадке уже обновили инженерные сети и привели в порядок служебные помещения вместе с душевыми. Также проведена модернизация системы водоподготовки. Установлены новые насосы, фильтры, теплообменники, щит управления химическим составом воды и пять ультрафиолетовых ламп для обеззараживания.

Глава городского округа Алексей Шимко вместе с заместителями и представителями подрядчика проверил ход работ и оценил готовность объекта. На объекте осталось завершить установку отдельных элементов инженерной инфраструктуры и подготовить систему к запуску.

До конца июля планируется смонтировать новый водомерный узел и станцию повышения давления. Наполнение чаши и пуско-наладочные работы намечены на середину сентября. Сроки связаны с ежегодным обслуживанием котельной и необходимостью обеспечения объекта горячей водой.

Бассейн остается ключевой тренировочной площадкой для воспитанников спортивной школы «Звезда». Здесь также проводят соревнования различного уровня. Спортсмены школы регулярно показывают высокие результаты на всероссийских и международных стартах.

«Бассейн сочетает подходящую глубину, простор для выполнения элементов и хорошо продуманную инфраструктуру», — сказали специалисты.