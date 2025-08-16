Глава Серпухова проверил ремонт подъездов в жилых домах микрорайона Ногина

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и председатель Совета депутатов Михаил Шульга проверили ремонт подъездов в жилых домах, расположенных в микрорайоне имени Ногина. Рабочие привели в порядок четыре объекта, еще семь сдадут в ближайшее время.

Подъезды отремонтировали в многоквартирном доме на улице Ногина, 1. Рабочие покрасили стены, заменили почтовые ящики, отремонтировали входные группы и установили новые тамбурные двери.

Алексей Шимко отметил слаженную работу управляющей компании с жителями. Во время рабочего визита собственники жилья отметили задачи, которые также необходимо решить. Обращения приняли в работу.

Отметим, в 2025 году в Серпухове капитально отремонтируют еще 39 подъездов.

