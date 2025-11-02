Глава Серпухова проверил ремонт мостов в деревнях Бутурлино и Лукино

В Серпухове идут активные работы на двух дорожных путях в деревнях Бутурлино и Лукино. Глава округа Алексей Шимко вместе с представителями подрядчика АО «Мосавтодор» и сотрудниками ГАИ оценили ход ремонтных работ.

На временном мосту будет установлено освещение для удобства автомобилистов в ночное время. Ввести мост в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Так, на Бутурлинском мосту смонтирована основная несущая конструкция временного моста. Сейчас рабочие устанавливают верхнее полотно и готовят проезд для организации объезда.

В целях безопасности в темное время суток, установлены светодиодные знаки, а также информационные щиты.

На путепроводе в Лукино приступили к демонтажу аварийных конструкций, выполнена фрезеровка асфальта.

Отметим, для удобства жителей организованы два основных объезда через Симферопольское и Борисовское шоссе. Крупногабаритный транспорт может двигаться по Северному шоссе с выездом на Бутурлинское. Информация о перекрытии моста и ж/д переезда внесена в навигационные системы.

«Капитальный ремонт этих объектов — важная часть программы по приведению в нормативное состояние дорожной инфраструктуры. Все этапы работ держим на контроле», — сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.