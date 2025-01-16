Глава Серпухова проверил ремонт Ледового дворца в поселке Пограничный

Реконструкция ледовой арены подходит к завершению. Руководитель муниципалитета Сергей Никитенко выехал на объект, чтобы оценить качество выполняемых работ.

Специалисты провели демонтаж площадки, заменили холодильное оборудование, восстановили дренаж и водостоки. Для спортивного комплекса были закуплены новая машина для заливки льда и информационное табло.

Сейчас строители монтируют в здании систему отопления. Это позволит создать для спортсменов, любителей катания на коньках и приходящих на матчи болельщиков более комфортные условия.

В Ледовом дворце предстоит установить борта арены и стекла, покрасить и нанести разметку на поле, а также залить каток. Кроме того, планируется обновить баннеры с изображением известных фигуристов и хоккеистов и установить новые скамейки для запасных игроков и судей.

Сергей Никитенко рассказал, что в целях безопасности на ледовой арене установят камеры с высокой степенью четкости, совместимые с программным обеспечением для идентификации лиц. Аналогичные камеры наблюдения уже успешно функционируют в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» в Серпухове.