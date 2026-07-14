Глава Серпухова проверил ремонт домов

13 июля Алексей Шимко совместно с депутатом Вячеславом Ореховым осмотрел объекты, работы на которых подходят к концу. Всего в этом году в округе отремонтируют 31 многоквартирный дом, на 18 из них рабочие меняют кровлю.

На улице Российской в доме № 24 завершают утепление чердачного перекрытия, монтаж ограждений и страховочных тросов. На улице Советской в доме № 44/53 фасадные работы почти готовы: оштукатуривание и окраска закончены, окна заменены. После разборки лесов установят входные двери. На этой же улице в доме № 60 все основные работы выполнены, следующий этап — монтаж системы безопасности: ограждения и снегозадержателей. На улице Ракова в доме № 5 продолжаются утепление и монтаж водостока. Эти адреса будут готовы уже к августу.

Качество и сроки — на особом контроле администрации округа. Протечки кровель остаются одной из самых острых проблем для жителей, поэтому им уделяют особое внимание.