Глава Серпухова проверил ремонт детской площадки на бульваре 65-летия Победы

Восстановление детской площадки ведется у дома № 6 на бульваре 65-летия Победы в Серпухове. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко вместе с депутатом окружного совета Олегом Андрухом и активными жителями проинспектировали ход работ.

Ямы, оставшиеся от старого оборудования, временно устранены. На объекте полностью отремонтировали резиновое покрытие, установили пять малых архитектурных форм и скамейки. В ближайшие дни на площадке поставят горку.

Чтобы провести на площадке полноценное комплексное благоустройство, необходимо передать участок в муниципальную собственность. Это решение жители должны принять на общем собрании. Администрация округа проведет межевание земли, поставит ее на кадастровый учет и приступит к работам. На следующей неделе детально обсудят дальнейшие шаги и сроки.