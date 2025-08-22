Глава Серпухова проверил рекультивацию полигона ТБО «Лесная»

Строительный этап завершили 31 марта. В результате проведенных работ негативное воздействие полигона на окружающую среду устранено. В теле изолировали несколько миллионов кубометров отходов. Конструкция исключает доступ кислорода и влаги. В настоящее время идут естественные процессы дегазации и уплотнения объекта.

На территории обустроили необходимую инфраструктуру, в том числе установки для отвода и утилизации фильтрата, очистные сооружения и факельные комплексы для безопасного сжигания выделяющегося газа.

Визуальное и экологическое состояние полигона стало лучше. Объект интегрирован в ландшафт, а его поверхность покрыта растительностью.