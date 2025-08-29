Глава Серпухова проверил реконструкцию парка «Питомник»

В парке «Питомник» в городском округе Серпухов сейчас идет активная стадия реконструкции: до 31 августа специалисты планируют выполнить 75% от общего объема работ. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко проверил качество обновления.

Сейчас на объекте трудятся 46 рабочих, задействовали 14 машин спецтехники. Строители уже смонтировали опоры освещения, а сейчас обустраивают дорожно-тропиночную сеть. На территории парка для безопасности посетителей в ближайшее время установят камеры видеонаблюдения.

Не забудут и об озеленении общественного пространства. В парке высадят порядка 1,5 тысяч новых растений, при этом прежние деревья и кустарники на время благоустройства сохранят и защитят специальным ограждением.

Отметим, что вторую волну реконструкции парка поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В следующем году здесь создадут современный спортивный кластер с универсальной зоной, кафе и раздевалками.