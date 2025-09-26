Глава Серпухова проверил реконструкцию очистных сооружений

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил ход работ на очистных сооружениях. Реконструкция реализуется в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ведется строительство задний, лаборатории, а также обновляется административный корпус и здание воздуходувок. Параллельно прокладывают новые технологические сети.

На сегодняшний день демонтировано 13 старых объектов, среди которых первичные отстойники, контактный резервуар и часть зданий по обезвоживанию осадка.

Особое внимание уделяется обеззараживанию сточных вод: оснащение объекта современными УФ-установками и дисковыми фильтрами. Сейчас очистка проходит через механическую и биологическую стадии, а также обеззараживание. Новая технология сделает процесс более автоматизированным и безопасным для окружающей среды.

Руководству предприятия поручено обеспечить надлежащие условия хранения поступившего оборудования, особенно слаботочного и электрооборудования.

Завершат первый этап реконструкции в 2027 году.