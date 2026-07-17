Глава Серпухова проверил реконструкцию детского сада № 51

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

16 июля состоялась проверка хода капитального ремонта детского сада № 51, строительная готовность которого оценивается в 85% — все работы выполняются подрядной организацией в строгом соответствии с утвержденным графиком. Внутренняя реконструкция здания практически завершена, сейчас основные ресурсы сосредоточены на комплексном благоустройстве прилегающей территории и подготовке к установке новой мебели и игрового оборудования.

В здании детского сада строители заканчивают чистовую отделку групповых ячеек, спален и технических помещений. Параллельно ведется активная подготовка к поставке и последующему монтажу новой мебели и современного игрового оборудования, что позволит создать комфортные условия для пребывания детей.

На прилегающей территории в соответствии с утвержденным проектом полностью переформатируются прогулочные зоны для воспитанников: устанавливаются новые теневые навесы и современные игровые комплексы. С целью обеспечения максимальной безопасности детей по периметру учреждения обновляются отдельные участки ограждения, соответствующие действующим нормам безопасности.

Все работы выполняются в плановом режиме, завершение реконструкции запланировано в установленный контрактом срок. Контроль за качеством и соблюдением графика ведется администрацией муниципалитета.