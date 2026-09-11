Глава Серпухова проверил работу столовой в школе № 10

11 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил работу столовой в школе № 10, оценив рацион питания учащихся и условия приготовления пищи. В ходе проверки особое внимание уделено сбалансированности меню и оснащению пищеблока.

В меню школьной столовой включены салаты, первые и вторые блюда, завтраки и обеды. Рацион соответствует установленным нормативам и при этом учитывает предпочтения детей: в него включены наггетсы, пельмени, хлопья с молоком. Ежедневно в столовой питаются около 500 учащихся.

В рамках проведенного ремонта и в соответствии с договором столовая полностью подготовлена к приему пищи: обновлены полы, стены, потолки и рабочая зона. Установлено и запущено технологическое оборудование, включая разделочную группу, плиты, пароконвектомат, посудомоечную машину и картофелечистку.

«От сотрудников пищеблока поступило обращение: в рабочей зоне над плитами слишком маленькое расстояние до вытяжных зонтов. Для тех, кто готовит, это принципиальный момент. Проектировщики оперативно подготовят локальное решение и исправят недочет», — отметил Алексей Шимко.