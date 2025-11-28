Глава Серпухова проверил работу двух управляющих компаний

Организацию работы коммунальных предприятий оценили в Серпухове. Участие в выезде приняли глава городского округа Алексей Шимко и муниципальный депутат Николай Пушкин.

Комиссия побывала в управляющих компаниях «Солидарность» и «Ремонтник». Специалисты проверили, как идет работа после обращений жителей на прошлой выездной администрации. По словам проверяющих, компании прилагают усилия, но им нужно современное оборудование и подходящие помещения.

Также оценили, какова структура компаний. Так, в штате диспетчерской службы сейчас четыре специалиста. С 1 декабря появится старший диспетчер. Также действуют четыре аварийные группы — по два слесаря, электрика и водителя в каждой.

Кроме того, прорабатывают вопрос создания единого колл-центра. В нем будут принимать заявки по теме ЖКХ.

«Это улучшит взаимодействие со службами округа. В перспективе другие УК смогут передать сюда функции диспетчеризации. Важно сделать работу аварийных служб максимально надежной, качественной и быстрой для жителей», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Серпухов.