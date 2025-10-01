Глава Серпухова проверил подтопление подвала на Советской улице

О проблеме главе городского округа Алексею Шимко сообщили жители дома № 30/24, расположенного на улице Советской. Руководитель муниципалитета лично выехал на место и оценил ситуацию.

Как рассказали жители дома, подтопление подвального помещения происходит регулярно. Люди обеспокоены, что влажность может привести к образованию плесени и повреждению имущества.

После осмотра было установлено, что управляющая компания уже предприняла меры по просушке подвала. Однако для полноценного решения проблемы и предотвращения повторных случаев подтопления было рекомендовано раскрыть продухи и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в подвале, чтобы влаге было куда уходить, а влажность снижалась и сохранялась на безопасном уровне.

Глава Серпухова также поручил управляющей компании частично заменить канализационный стояк, чтобы снизить риск повторных подтоплений и устранить возможные утечки и засоры.

Жителям также сообщили, что в ближайшее время во дворе установят новые скамейки, о которых они просили ранее.