Глава Серпухова проверил подачу отопления в детском саду № 42

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил запуск системы отопления в детском саду № 42. В муниципалитете приоритетное направление в работе коммунальных служб — обеспечение теплом социально значимых объектов. Теплоноситель поступает во всех учреждения образования, здравоохранения и спорта.

Специалисты Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО» провели технический контроль во всех 59 объектах. Подключение происходит по графику. Такой подход обеспечивает стабильную работу системы теплоснабжения и предотвращает возможные перегрузки.

Жители могут задать вопросы по телефонам: 8 (496) 739-73-33 и 8 (496) 737-51-20.

Администрация городского округа Серпухов призывает жителей с пониманием отнестись к поэтапному запуску системы отопления, что является стандартной процедурой для обеспечения надежного теплоснабжения в зимний период.