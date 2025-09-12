Глава Серпухова проверил обустройство пешеходной зоны на Новой улице

Создание масштабной пешеходной зоны полным ходом продолжается на Новой улице в микрорайоне Ивановские дворики. Глава городского округа Алексей Шимко вместе с депутатом окружного совета Николаем Пушкиным побывал на объекте и оценил ход работ.

На территории будет обустроен новый тротуар, установят удобные и современные скамейки. Полностью обновят систему освещения, которая протянется от фонтана до конца улицы Новой. Завершить основные работы по укладке тротуарного покрытия планируют в конце сентября.

Глава Серпухова отметил, что Новая улица является одной из самых оживленных и населенных в микрорайоне. «Уже скоро она станет современным, комфортным, а главное — безопасным общественным пространством для пешеходов», — сказал Алексей Шимко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.