Глава Серпухова проверил обновленную детскую площадку на улице Буденного

Вблизи дома № 9 на улице Буденного в Серпухове выполнили капитальный ремонт детской площадки. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко оценил, насколько качественно ее обновили.

На площадке полностью поменяли ограждения и покрытие. Помимо этого, там установили новые игровые элементы. Глава Серпухова остался доволен результатами ремонта площадки. Он отметил, что теперь у местных ребят будет современное и безопасное пространство для игр и отдыха.

Благодаря муниципальной программе по замене и реконструкции детских игровых площадок в 2025 году в городском округе Серпухов выполнят работы по 21 адресу. Специалисты уже отремонтировали 16 игровых зон. В ближайшее время работы по благоустройству завершат и на пяти оставшихся площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.