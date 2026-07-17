Глава Серпухова проверил капремонт в школах № 7 и № 10

16 июля глава муниципалитета Алексей Шимко совместно с вице-губернатором Московской области Владимиром Локтевым и министром строительного комплекса региона Александром Туровским проверил ход капитального ремонта в школах № 7 и № 10. В ходе выездного совещания согласован график завершения строительно-монтажных работ с установлением контрольных сроков по ключевым этапам.

В школе № 10 завершены работы по устройству кровли, стяжек и кладке перегородок. В настоящее время ведутся чистовая отделка помещений и фасадные работы. В обновленном здании предусмотрено создание нового кабинета робототехники для организации образовательного процесса по современным направлениям.

В школе № 7, по информации подрядной организации, на следующей неделе начнется облицовка фасада. Освободившиеся в ходе перепланировки помещения будут переоборудованы под кружковые зоны и пространства для проектной деятельности учащихся.

В ходе осмотра перед подрядной организацией была повторно обозначена необходимость завершения всех работ до 20 августа. Определен перечень мероприятий, требующих первоочередного выполнения. В частности, с 18 июля поручено привлечь дополнительные бригады для ускорения фасадных работ.

По итогам выездного совещания утвержден согласованный график завершения строительно-монтажных работ, установлены четкие сроки по каждому из ключевых этапов. Контроль за соблюдением графика и качеством выполняемых работ остается в зоне ответственности администрации муниципалитета и региональных органов власти.