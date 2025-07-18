Глава Серпухова проверил капремонт в 5 школах округа

На разных этапах готовности находятся работы по капитальном ремонту пяти учреждений образования в Серпухове. Накануне глава округа Алексей Шимко и муниципальный депутат Николай Пушкин побывали на стройплощадках и оценили промежуточный результат.

Строительная готовность школы № 1 уже превысила 73%. Сейчас специалисты — а это 64 сотрудника — занимаются фасадными и внутренними отделочными работами, а также благоустройством территории. Кроме того, на объекте работают две единицы техники.

Почти 80% составляет готовность ремонта в школе № 2. Здесь на финише обновление кровли и монтаж окон. Подрядчик занимается отделкой фасада и благоустройством.

Готовность школы № 6 достигла 65%. Все старые конструкции демонтировали, выполнили стяжку пола, установили перегородки. В процессе кровельные, фасадные, штукатурные и общестроительные работы.

Капремонт в школе № 17 выполнили почти на 88%. Строители занимаются чистовой отделкой, работами по фасаду и благоустройству.

Около 70% составляет строительная готовность школы № 9. Специалисты ведут фасадные работы, чистовую отделку и благоустройство.

«Обновление школ проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках реализации народной программы партии „Единая Россия“. Сроки капремонта общеобразовательных учреждений держу на контроле, не сбавляем темпов. В День знаний ученики и учителя, уверен, оценят перемены», — сказал Алексей Шимко.