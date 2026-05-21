Глава Серпухова проверил капремонт школы искусств «Синтез»

Глава Серпухова Алексей Шимко совместно с депутатом окружного Совета Юлией Громовой и представителями родительской общественности оценил ход капитального ремонта в детской школе искусств «Синтез». Учреждение, ведущее историю с 1975 года, пользуется неизменным спросом: здесь выросло не одно поколение учеников.

На объекте задействованы 27 рабочих и три единицы спецтехники. Особое внимание сейчас уделяется соблюдению технологических процессов, от которых зависят долговечность и безопасность здания. Учитывая комплексный характер работ и значительный объем скрытых этапов, принято решение перенести сроки финальной приемки. Это осознанный шаг в пользу надежности и качества.

«Важно, чтобы дети занимались в современных условиях, а родители не волновались за их безопасность», — отметил глава округа Алексей Шимко.