Глава Серпухова проверил капремонт лицея в Протвино

Глава Серпухова Алексей Шимко 31 июля вместе с Советом молодых ученых Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» — Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова — оценил ход капитального ремонта корпуса № 2 лицея в Протвино. В осмотре участвовали ученый секретарь Николай Прокопенко, молодые ученые Артемий Власенко, Александр Хлыстов, Дмитрий Малахов и Екатерина Тарасова.

Строительная готовность объекта составляет 94%. На площадке задействован 41 человек. Внутренние работы практически завершены, идет уборка помещений. Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: укладка тротуарной плитки и посев газонов. Полностью обустроена спортивная площадка, выполнено освещение.

С первого сентября лицею будет присвоено имя выдающегося ученого-физика Анатолия Алексеевича Логунова. Молодые ученые высоко оценили тематическую роспись и оформление панно в холле, осмотрели учебные аудитории и актовый зал. Фактура и внутренний дизайн помещений выдержаны в концепции, подчеркивающей связь образования и науки, что создает вдохновляющую среду для будущих исследователей.

В ближайшее время на базе лицея запланировано проведение выездного заседания Совета молодых ученых и специалистов Института физики высоких энергий.