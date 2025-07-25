Глава Серпухова проверил капремонт крыш и фасадов домов по улице Дзержинского

В микрорайоне имени Ногина в Серпухове завершили капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов по улице Дзержинского. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко проверил качество выполненных работ.

Вместе с главой Серпухова на обход вышли депутаты окружного Совета Павел Гущин и Ольга Ковшарь. Комиссия проинспектировала качество работ в домах № 12, № 16, № 18 и № 24 по улице Дзержинского. Их возвели более 70 лет назад, поэтому включили в региональную программу капитального ремонта на 2023–2025 годы.

Обновление объектов выполнили специалисты подрядной организации Фонда капитального ремонта. Они отремонтировали отмостки, фасады и крыши домов, оштукатурили облицовку и утеплили чердаки.

«Наметили план работ по озеленению прилегающих к многоквартирным домам территорий и покосу травы», — сказал Алексей Шимко.