Глава Серпухова проверил капремонт двух образовательных учреждений

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Алексей Шимко проинспектировал капитальный ремонт школ № 7 и № 10 в Серпухове. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с депутатом окружного Совета Натальей Боровских проверил ход капитального ремонта в школах № 7 и № 10.

На обоих объектах работы ведутся в соответствии с графиком, чтобы 1 сентября 2026 года ученики вернулись в обновленные учреждения.

В школе № 7 завершается демонтаж, активно монтируются оконные блоки. Подрядчик приступил к устройству кровли, ведется монтаж перегородок, стяжка полов, работы по вентиляции и электрике. На объекте задействованы 33 человека.

В школе № 10 демонтажные работы практически завершены. Основные силы направлены на монтаж стен, перегородок и кровли, устройство стяжек. Параллельно ведутся сантехнические работы и установка оконных блоков. В капремонте участвуют 36 рабочих.

«1 сентября 2026 года дети вернутся в обновленные, современные и безопасные школы», — отметил Алексей Шимко.