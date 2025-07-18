Глава Серпухова проверил капремонт домов в микрорайоне Заборье

Заключительный этап обновления крыш и фасадов многоквартирных домов проходит в микрорайоне Заборье в Серпухове. Глава округа Алексей Шимко и муниципальный депутат Николай Пушкин оценили темпы работ.

Комиссия побывала на территориях восьми домов на Новослободской и Парковой улицах. Эти объекты вошли в региональную программу капитального ремонта на 2023–2025 годы.

Реконструкцией занимаются сотрудники подрядчика Фонда капитального ремонта. Отмостку, фасад и кровлю уже отремонтировали на ряде домов. На остальных специалисты занимаются оштукатуриванием облицовки и заканчивают обновление крыш.

«С целью повышения энергоэффективности и безопасности эксплуатации, чердачные помещения утеплены. Это минимизирует теплопотери и обеспечит создание „холодного чердака“, что предотвратит образование наледи и сосулек в зимний период», — сказал Алексей Шимко.