Глава Серпухова проверил капремонт домов в микрорайоне Заборье

Заключительный этап обновления крыш и фасадов многоквартирных домов проходит в микрорайоне Заборье в Серпухове. Глава округа Алексей Шимко и муниципальный депутат Николай Пушкин оценили темпы работ.
Комиссия побывала на территориях восьми домов на Новослободской и Парковой улицах. Эти объекты вошли в региональную программу капитального ремонта на 2023–2025 годы.
Реконструкцией занимаются сотрудники подрядчика Фонда капитального ремонта. Отмостку, фасад и кровлю уже отремонтировали на ряде домов. На остальных специалисты занимаются оштукатуриванием облицовки и заканчивают обновление крыш.
«С целью повышения энергоэффективности и безопасности эксплуатации, чердачные помещения утеплены. Это минимизирует теплопотери и обеспечит создание „холодного чердака“, что предотвратит образование наледи и сосулек в зимний период», — сказал Алексей Шимко.
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