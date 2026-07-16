Глава Серпухова проверил капремонт Дома культуры в поселке Большевик
Обновление дома культуры продолжается в поселке Большевик. Ход выполнения работ проинспектировали глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и депутат окружного совета Елена Акимова.
На стройплощадке ежедневно трудятся 14 рабочих. Специалисты уже практически завершили демонтаж старых конструкций. Кровельные работы выполнены на 75 процентов, утепление фасада — на 40 процентов.
После капитального ремонта кровли и фасада здание станет еще комфортнее и безопаснее для всех посетителей.
Дом культуры в поселке Большевик является центром притяжения для жителей — там проходят концерты и тематические мероприятия, в кружках и секциях занимаются более 360 человек. Сохранение и улучшение инфраструктуры ДК помогает поддерживать возможности для самореализации, развития талантов и организации полезного досуга на достойном уровне.