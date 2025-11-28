Глава Серпухова проверил капремонт детского сада «Радуга» в поселке Пролетарский

Плановый осмотр дошкольного учреждения провели после завершения в нем масштабных работ. Здесь также благоустроили прилегающую территорию.

Участие в выезде приняли глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и муниципальный депутат Николай Пушкин. Они оценили обновления в здании и благоустройство территории около него.

«Сад не видел ремонта с момента основания — 39 лет. Сейчас учреждение стало по-настоящему красивым, ярким и очень уютным. Дети и родители ждали этого долгожданного преображения много лет», — сказал Алексей Шимко.

Сейчас детский сад посещают 273 ребенка. По мнению представителей администрации муниципалитета, такие осмотры играют ключевую роль в обеспечении качества и безопасности образовательных учреждений. Их проводят в округе регулярно.