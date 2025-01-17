Глава Серпухова проверил капитальный ремонт в школе № 2

Специалисты уже почти полностью закончили демонтаж внутренних помещений. В завершающей стадии находится кладка кирпича в санузлах. На втором и третьем этажах возведены перегородки между классами.

На объекте трудятся более 30 рабочих, две единицы техники и три ИТР. Сейчас в здании выполняются электротехнические и кровельные работы, а также монтаж слаботочных систем. В ближайшее время планируют приступить к установке перегородок на первом этаже, стяжке пола на втором и третьем этажах. После завершения демонтажных работ начнут штукатурить стены.

Сергей Никитенко отметил, что капитальный ремонт важно закончить к 1 сентября, чтобы школьники и учителя встретили День знаний в обновленном образовательном учреждении.