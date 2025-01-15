Глава Серпухова проверил капитальный ремонт школы № 17

Работы проводятся в рамках президентской программы. Руководитель муниципалитета Сергей Никитенко посетил объект и оценил уже достигнутые результаты.

Сейчас строители завершают демонтаж внутренних помещений, он выполнен уже на 90%. Возводятся новые межклассовые перегородки из прочного современного материала. На следующей неделе подрядчик приступит к работам по замене инженерных коммуникаций.

Специалисты также начнут стяжку пола. На втором и третьем этажах здания покрытие будет со звукоизоляцией, а на первом — пол утеплят и проложат бетонную подушку.

Ремонт кровли будет проходить поэтапно, начиная с прохода, соединяющего трехэтажное здание с актовым и спортивным залами. Крышу здания с учебными помещениями обновят при наступлении благоприятных погодных условий. Монтаж новых окон начнется в конце января.

«Ход работ держим на контроле. Важно, чтобы следующее 1 сентября ребята встретили в стенах родного образовательного учреждения», — отметил Сергей Никитенко.