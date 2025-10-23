Глава Серпухова проверил капитальный ремонт школы искусств в Пущине

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил работы на трех объектах в Пущине. Он оценил капитальный ремонт Детской школы искусств имени Алябьева, установку спортивной площадки у школы № 1 и благоустройство сквера имени дважды Героя Советского Союза Кузнецова.

Стадион школы № 1 обустраивают в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион». Подрядчик укладывает резиновое покрытие и центральное ядро спортивной коробки. Следующий этап — установка тренажеров, теннисных столов и информационных стендов. Занятия по физкультуре временно проводят на стадионах гимназии и школы № 3, а также в спортивном зале школы № 1.

В сквере имени дважды Героя Советского Союза М. В. Кузнецова завершается укладка плитки, скамейки уже установлены.

Капитальный ремонт Детской школы искусств имени Алябьева проводят в год 60-летия учреждения. Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«На всех объектах работы ведутся в плановом режиме. На особом контроле — качество», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.